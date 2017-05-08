У Тухеля конфликт с руководством «Боруссии»

Будущее главного тренера дортмундской Томаса Тухеля в команде находится под вопросом.

У 43-летнего специалиста конфликт с генеральным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке, который уже публично критиковал тренера. Поддерживает Ватцке и президент Райнхард Раубалль.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, у Тухеля также непростые отношения с командой. В частности, игроки жалуются на чрезмерное количество тактических изменений прямо по ходу матча.

«Нас предупреждали люди из «Майнца», что будет трудно. Полтора года все шло хорошо. Потом все случилось так, как предсказывали люди из «Майнца», – сообщил источник в .