Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче против сборной Германии на ЧМ-2017.

Нанес повреждение Мозякину нападающий Патрик Хагер, которому судьи выписали удаление до конца игры.

После этого Хагер ушел со льда и болельщики российской команды с трибун облили его пивом.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Россия.