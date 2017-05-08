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    ЧМ-2017. Болельщики сборной России облили пивом Хагера, который травмировал Мозякина

    Теги сборная России болельщики Сергей Мозякин сборная Германии Патрик Хагер ЧМ-2017

    Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче против сборной Германии на ЧМ-2017.

    Нанес повреждение Мозякину нападающий Патрик Хагер, которому судьи выписали удаление до конца игры.

    После этого Хагер ушел со льда и болельщики российской команды с трибун облили его пивом.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Россия.

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