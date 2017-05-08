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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» решил уволить Луческу по окончании сезона

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Мирча Луческу

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу покинет свой пост, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Сообщается, что вчерашнее поражение от «Терека» стало последней каплей для руководства петербургского клуба. 

    Румынский специалист доработает с командой до конца сезона, но затем соглашение с ним будет расторгнуто. Не исключено, что его сменит другой иностранец – Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

    Луческу работает в «Зените» с лета 2016 года.

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