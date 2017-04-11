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    НБА. «Атланта» – «Шарлотт», «Миннесота» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Даллас Денвер Лейкерс Миннесота Новый Орлеан Финикс Сакраменто НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Атланта» на своей площадке сыграет с «Шарлотт», «Миннесота» примет «Оклахома-Сити».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Шарлотт
    Дата проведения
    12 апреля, 02.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    12 апреля, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Денвер
    Дата проведения
    12 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Финикс
    Дата проведения
    12 апреля, 05.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Новый Орлеан
    Дата проведения
    12 апреля, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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