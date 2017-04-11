Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Атланта» на своей площадке сыграет с «Шарлотт», «Миннесота» примет «Оклахома-Сити».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НБА

Статистика НБА