НБА. «Атланта» – «Шарлотт», «Миннесота» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Атланта» на своей площадке сыграет с «Шарлотт», «Миннесота» примет «Оклахома-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 05.30, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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