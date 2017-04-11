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    У автобуса «Боруссии» произошло три взрыва

    Теги Боруссия Дортмунд Монако бундеслига Германия Лига чемпионов происшествия

    Дортмундская полиция сообщила подробности инцидента со взрывом около автобуса дортмундской «Боруссии» перед матчем с «Монако».

    Пресс-служба правоохранительных органов подтвердила, что было зарегистрировано три взрыва. При этом характер взрывов и предмет, который взорвался, пока не определен.

    В результате инцидента у автобуса оказались пробиты покрышки и выбиты окна, из-за осколков пострадал защитник Марк Бартра, угодивший в больницу, но у него незначительные повреждения руки.

    Около автобуса дортмундской «Боруссии» взорвалась бомба, пострадал футболист

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