У автобуса «Боруссии» произошло три взрыва

Дортмундская полиция сообщила подробности инцидента со взрывом около автобуса дортмундской «Боруссии» перед матчем с «Монако».

Пресс-служба правоохранительных органов подтвердила, что было зарегистрировано три взрыва. При этом характер взрывов и предмет, который взорвался, пока не определен.

В результате инцидента у автобуса оказались пробиты покрышки и выбиты окна, из-за осколков пострадал защитник Марк Бартра, угодивший в больницу, но у него незначительные повреждения руки.

Около автобуса дортмундской «Боруссии» взорвалась бомба, пострадал футболист