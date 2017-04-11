Общая сумма трансферов нападающих Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова в ЦСКА составит около 410 миллионов рублей. Об этом сообщил «Чемпионат».

Официально о переходах игроков объявят после 30 апреля.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ Шалунов набрал 37 очков за 49 матчей, Шумаков — 37 баллов за 54 игры. Окулов является третьим в списке лучших бомбардиров «Сибири» с 28 очками.

«Сибирь» получит существенную компенсацию за уход Шалунова, Шумакова и Окулова