«Чемпионат»: Шалунов, Шумаков и Окулов перейдут из «Сибири» в ЦСКА за 410 млн рублей
Общая сумма трансферов нападающих Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова в ЦСКА составит около 410 миллионов рублей. Об этом сообщил «Чемпионат».
Официально о переходах игроков объявят после 30 апреля.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ Шалунов набрал 37 очков за 49 матчей, Шумаков — 37 баллов за 54 игры. Окулов является третьим в списке лучших бомбардиров «Сибири» с 28 очками.
«Сибирь» получит существенную компенсацию за уход Шалунова, Шумакова и Окулова
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.