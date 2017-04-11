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    «Чемпионат»: Шалунов, Шумаков и Окулов перейдут из «Сибири» в ЦСКА за 410 млн рублей

    Теги Сибирь ЦСКА переходы КХЛ Максим Шалунов Сергей Шумаков Константин Окулов

    Общая сумма трансферов нападающих Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова в ЦСКА составит около 410 миллионов рублей. Об этом сообщил «Чемпионат».

    Официально о переходах игроков объявят после 30 апреля.

    По итогам регулярного чемпионата КХЛ Шалунов набрал 37 очков за 49 матчей, Шумаков — 37 баллов за 54 игры. Окулов является третьим в списке лучших бомбардиров «Сибири» с 28 очками.

    «Сибирь» получит существенную компенсацию за уход Шалунова, Шумакова и Окулова

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