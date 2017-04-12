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    Луис Энрике: «Сегодня мне сложнее поверить в камбэк, чем после первого матча с «ПСЖ»

    Теги Ювентус Барселона Лига чемпионов Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о поражении от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Не имеет значения, насколько справедлив результат, в первом тайме мы выглядели катастрофически беспомощно, как в игре с «ПСЖ». Позиции игроков на поле – моя зона ответственности. Мы должны действовать с другой интенсивностью, намного лучше, и с таким соперником, как «Ювентус», такое может случиться.

    Теперь нам нужно подумать о том, что мы сделали на плохом уровне, и обо всем остальном. Сейчас мне сложнее поверить в камбэк, чем это было после первого матча с «ПСЖ».

    У меня было чувство пережитого кошмара. Это такое грустное чувство, которое сложно передать словами. Во втором тайме мы стали действовать лучше, но и соперник тоже. Во втором тайме мы выглядели намного лучше, но первый тайм все никак не уходит у меня из головы», – сказал Энрике.

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