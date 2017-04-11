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    Матч «Спартак» – «Зенит» рассудит Александр Егоров из Саранска

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия судьи Терек Урал Анжи Томь Алексей Николаев Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Александр Егоров Алексей Еськов Сергей Лапочкин Михаил Вилков Алексей Матюнин Владимир Москалев Кирилл Левников

    РФС объявил о назначении арбитров и инспекторов на матчи 23-го тура чемпионата России.

    15 апреля (суббота)

    «Рубин» – «Краснодар»

    Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Анжи» – «Крылья Советов»

    Судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    ЦСКА – «Ростов»

    Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Амкар» – «Уфа»

    Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    16 апреля (воскресенье)

    «Оренбург» – «Терек»

    Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Арсенал» – «Локомотив»

    Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Урал» – «Томь»

    Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Спартак» – «Зенит»

    Судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); дополнительные ассистенты судьи – Владимир Сельдяков (Балашиха), Артем Чистяков (Азов); резервный судья – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

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