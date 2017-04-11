Финал Кубка России не будет перенесен и пройдет 2 мая
РФПЛ выступила с заявлением об отказе от переноса финального матча Кубка России в Сочи со второго мая.
«Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига сообщают, что в соответствии с ранее утвержденным календарем финал Кубка России состоится 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи», – говорится в заявлении.
Ранее с инициативой о переносе финального матча выступил «Локомотив» и персонально главный тренер команды Юрий Семин.
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