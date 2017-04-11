ЦСКА – «Спартак». Билеты на матч продадут только при предъявлении билета с одной из двух предыдущих игр ЦСКА
ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал информацию по продаже билетов на матч со «Спартаком», который состоится 30 апреля.
Билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах «Арены ЦСКА» с 27 апреля. Билеты смогут приобрести только обладатели использованного билета на матч с «Ростовом» (15 апреля) или «Локомотивом» (26 апреля), его нужно будет предъявить при покупке. Билеты на боковые трибуны не дают право на покупку билета на центральные трибуны.
На каждый предъявленный в кассе билет можно будет приобрести только один билет на игру со «Спартаком».
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