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    ЦСКА – «Спартак». Билеты на матч продадут только при предъявлении билета с одной из двух предыдущих игр ЦСКА

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия болельщики стадион ЦСКА

    ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал информацию по продаже билетов на матч со «Спартаком», который состоится 30 апреля.

    Билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах «Арены ЦСКА» с 27 апреля. Билеты смогут приобрести только обладатели использованного билета на матч с «Ростовом» (15 апреля) или «Локомотивом» (26 апреля), его нужно будет предъявить при покупке. Билеты на боковые трибуны не дают право на покупку билета на центральные трибуны.

    На каждый предъявленный в кассе билет можно будет приобрести только один билет на игру со «Спартаком».

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