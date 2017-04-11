ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал информацию по продаже билетов на матч со «Спартаком», который состоится 30 апреля.

Билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах «Арены ЦСКА» с 27 апреля. Билеты смогут приобрести только обладатели использованного билета на матч с «Ростовом» (15 апреля) или «Локомотивом» (26 апреля), его нужно будет предъявить при покупке. Билеты на боковые трибуны не дают право на покупку билета на центральные трибуны.

На каждый предъявленный в кассе билет можно будет приобрести только один билет на игру со «Спартаком».