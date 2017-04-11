Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит игру с «Реалом»

Королевская испанская футбольная федерация дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Неймара на три матча.

Футболист наказан за свое поведение в игре с «Малагой» (2:0). Бразилец получил красную карточку. Вследствие этого он автоматически дисквалифицирован на один матч. Еще две игры футболист пропустит за то, что саркастически поаплодировал четвертому арбитру.

Ближайшие соперники «Барселоны» в чемпионате – «Реал Сосьедад», «Реал» и «Осасуна». Нападающий не сможет принять участие в играх с этими командами.

Матч «Малага» – «Барселона» судила бригада Хесуса Хиля Мансано. Четвертым арбитром был Хуан Антонио Кампос Салинас.

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