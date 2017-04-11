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    Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит игру с «Реалом»

    Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Реал Сосьедад примера Испания дисквалификации судьи видео Федерация футбола Испании Неймар Малага Хесус Хиль Мансано Хуан Антонио Кампос Салинас

    Королевская испанская футбольная федерация дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Неймара на три матча.

    Футболист наказан за свое поведение в игре с «Малагой» (2:0). Бразилец получил красную карточку. Вследствие этого он автоматически дисквалифицирован на один матч. Еще две игры футболист пропустит за то, что саркастически поаплодировал четвертому арбитру.

    Ближайшие соперники «Барселоны» в чемпионате – «Реал Сосьедад», «Реал» и «Осасуна». Нападающий не сможет принять участие в играх с этими командами.

    Матч «Малага» – «Барселона» судила бригада Хесуса Хиля Мансано. Четвертым арбитром был Хуан Антонио Кампос Салинас.

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