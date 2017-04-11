Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов ответил на вопросы о переезде на стадион на Крестовском острове.

– «Зенит» 22 апреля начинает играть на новом стадионе. Клуб считает, что он готов к футболу?

– Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили. Но есть определенные обязательства у принимающей ЧМ-2018 стороны, которой в данном случае является Санкт-Петербург. Она обязана до Кубка конфедераций провести три мероприятия на стадионе, не указано, кстати, каких, так что де-юре это необязательно футбольные матчи.

Формально два мероприятия город может ФИФА предъявить – байк-шоу и концерт. Но что на это может ответить ФИФА? Поле вы не использовали, системы освещения стадиона вы не использовали, а мы хотим посмотреть, как на арене проходят именно матчи.

– «Зенит» попрощался с «Петровским». Матч с «Анжи» стал последним на этом стадионе?

– Последним в этом сезоне. Мы специально сформулировали очень аккуратно. Не до конца понимаем, что будет происходить в период подготовки к ЧМ-2018. Возможно, иногда придется использовать «Петровский», возможно, отдельные кубковые матчи будем проводить там. Навсегда мы точно не прощаемся. «Петровский» остается в управлении «Зенита». Но для клуба и болельщиков «эпоха «Петровского», когда стадион был домашней ареной клуба, – время очень важное, дорогое, и поэтому лучше лишний раз сказать слова благодарности и попрощаться с любимым клубным стадионом, чем не прощаться совсем.

– Как играть, если поле на Крестовском острове не готово?

– Не будем вдаваться в подробности, но могу сказать: то футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, умерло. То, что есть сейчас, выращивается специалистами «Зенита». Оно сейчас растет не лучшим образом. Потому что инженерные системы поля полностью не работают и не сданы. А еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо.

Крышу обещают открыть числу к 12-му. Но мы потеряли уже две недели, когда газон мог бы расти. А дальше у вас должен возникнуть вопрос: «Оно же выдвижное?». Оно выдвижное, да. Но на той территории, куда оно должно выдвигаться, оргкомитет «Россия-2018» строит временные сооружения, медиа-городок. И он останется там до ЧМ-2018, поэтому газон не выкатится туда и после Кубка конфедераций.

Трава растет. У нас лучшая в стране агротехническая служба. Сделаем все, что можем. Мы не можем не сыграть эти три матча на Крестовском. Мы часть большой футбольной семьи и не можем отказать городу и оргкомитету, – сказал функционер.

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