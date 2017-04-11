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    Виталий Мутко: «На Кубок конфедераций продано 211 тысяч билетов, а мы бы хотели 700 тысяч»

    Теги Виталий Мутко болельщики Кубок конфедераций

    Президент РФС Виталий Мутко выразил неудовлетворенность тем, как продаются билеты на Кубок конфедераций.

    «Есть беспокойство за реализацию билетов на турнир. Реализовано 211 тысяч билетов, а мы бы хотели 700 тысяч.

    19 апреля открываем билетные центры по всей стране и будем реализовывать. Надеемся, ситуация улучшится», – сказал функционер.

    Первый этап продаж завершился в начале апреля. Болельщики покупали билеты на сайте ФИФА.

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