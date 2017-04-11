Президент РФС Виталий Мутко выразил неудовлетворенность тем, как продаются билеты на Кубок конфедераций.

«Есть беспокойство за реализацию билетов на турнир. Реализовано 211 тысяч билетов, а мы бы хотели 700 тысяч.

19 апреля открываем билетные центры по всей стране и будем реализовывать. Надеемся, ситуация улучшится», – сказал функционер.

Первый этап продаж завершился в начале апреля. Болельщики покупали билеты на сайте ФИФА.