Виталий Мутко: «На Кубок конфедераций продано 211 тысяч билетов, а мы бы хотели 700 тысяч»
Президент РФС Виталий Мутко выразил неудовлетворенность тем, как продаются билеты на Кубок конфедераций.
«Есть беспокойство за реализацию билетов на турнир. Реализовано 211 тысяч билетов, а мы бы хотели 700 тысяч.
19 апреля открываем билетные центры по всей стране и будем реализовывать. Надеемся, ситуация улучшится», – сказал функционер.
Первый этап продаж завершился в начале апреля. Болельщики покупали билеты на сайте ФИФА.
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