Матч дортмундской «Боруссии» и «Монако» перенесен на среду после взрыва около автобуса хозяев

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» перенесен на среду, 12 апреля.

Такое решение было принято из-за взрыва, произошедшего около автобуса «Боруссии», ехавшего на стадион. В результате инцидента у автобуса оказались пробиты покрышки и выбиты окна, из-за осколков пострадал защитник Марк Бартра, угодивший в больницу, но у него незначительные повреждения руки.

Матч пройдет завтра, 12 апреля и начнется в 19.45 по московскому времени.