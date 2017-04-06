Конте обыграл Гвардиолу, 14 команд в РФПЛ, Беттмэн не отпускает Овечкина и другие новости утра

1. «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) и сохранил отрыв в 7 очков от «Тоттенхэма». Все результаты дня в АПЛ – здесь.

2. «Барселона» разгромила «Севилью» (3:0), «Реал» забил 4 гола «Леганесу».

3. «Ювентус» уступил «Наполи» (2:3), но вышел в финал Кубка Италии – в рекордный, третий раз подряд.

4. Важные новости биатлона. Виролайнен, Юрлова и Логинов вошли в состав команды для подготовки к сезону-2017/18. Вне списка остались Малышко и Слепцова.

5. Глава РФПЛ предложил повысить уровень лиги, сократив ее до 14 команд. «Зенит» и вовсе предложил создать закрытую лигу.

6. Беттмэн намекнул, что не отпустит Овечкина на Олимпиаду в Южную Корею.

7. «Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел в финал Кубка России. «Зеленого дерби» не будет.

8. РФПЛ будет готова перейти на лимит на легионеров «10+15» к сезону-2018/19.

9. НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон» и вернул себе первое место на Востоке, «Оклахома-Сити» одержал победу над «Мемфисом». Все результаты – здесь.

10. НХЛ. «Монреаль» уступил «Баффало», «Вашингтон» был сильнее «Рейнджерс». Радулов, Овечкин и Кузнецов отметились набранными очками.

11. Веснина и Винус Уильямс проиграли на турнире WTA в Чарльстоне.

11. В Санкт-Петербурге задержан детский тренер, подозреваемый в педофилии.

12. Пятикратная олимпийская чемпионка Ищенко стала врио зампреда правительства Калининградской области.

Цитата. «Против меня организована травля». Татьяна Тарасова – о тех, кто ее критикует.

Идея. «Игрокам сборной надо платить как за контрольные матчи, а не товарищеские». Станислав Черчесов – о премиальных.