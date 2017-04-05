Тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сотрудничестве с президентом РФС Виталием Мутко.

– По мере приближения Кубка Конфедераций общаемся с Виталием Мутко все чаще. А с генеральным директором РФС Александром Алаевым на связи каждый день. Виталий Леонтьевич – неравнодушный человек, с его стороны и конструктивная критика присутствует, и поддержка во всех аспектах.

– При вас менялась система премирования в сборной?

– Мы данную тему обсуждали с Мутко и Алаевым. Сразу четко определили наши пожелания, чтобы не возвращаться к этим вещам. Все бумаги подписаны, футболисты имеют их на руках. Ближе к большим турнирам, возможно, внесем какие-то поправки. Что касается контрольных встреч – с первого дня условия выполняются, в этом плане нужно отдать должное РФС.

– В отсутствие крупных соревнований премирование привязано к конкретным играм?

– Да. Если мы озвучили, что все матчи – контрольные, то за них надо платить как за контрольные, а не товарищеские. Слово – дело. Виталий Леонтьевич эту идею поддержал. Цифры прописаны, все в порядке.

– В некоторых сборных вообще нет премиальных за товарищеские поединки.

– Я работал в клубах с игроками различных сборных и совершенно точно владею информацией. Во многих сборных платят премиальные не только за товарищеские матчи, но даже за вызов в национальную команду. Цифры могут быть разными, но факт остается фактом. Знаю не понаслышке. Поэтому не стоит вводить в заблуждение народ, который не в курсе ситуации, – ответил Черчесов.