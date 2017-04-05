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    Станислав Черчесов: «Игрокам сборной надо платить как за контрольные матчи, а не товарищеские. Мутко эту идею поддержал»

    Теги Виталий Мутко Станислав Черчесов сборная России РФС Кубок конфедераций товарищеские матчи (сборные) Александр Алаев

    Тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сотрудничестве с президентом РФС Виталием Мутко.

    – По мере приближения Кубка Конфедераций общаемся с Виталием Мутко все чаще. А с генеральным директором РФС Александром Алаевым на связи каждый день. Виталий Леонтьевич – неравнодушный человек, с его стороны и конструктивная критика присутствует, и поддержка во всех аспектах.

    – При вас менялась система премирования в сборной?

    – Мы данную тему обсуждали с Мутко и Алаевым. Сразу четко определили наши пожелания, чтобы не возвращаться к этим вещам. Все бумаги подписаны, футболисты имеют их на руках. Ближе к большим турнирам, возможно, внесем какие-то поправки. Что касается контрольных встреч – с первого дня условия выполняются, в этом плане нужно отдать должное РФС.

    – В отсутствие крупных соревнований премирование привязано к конкретным играм?

    – Да. Если мы озвучили, что все матчи – контрольные, то за них надо платить как за контрольные, а не товарищеские. Слово – дело. Виталий Леонтьевич эту идею поддержал. Цифры прописаны, все в порядке.

    – В некоторых сборных вообще нет премиальных за товарищеские поединки.

    – Я работал в клубах с игроками различных сборных и совершенно точно владею информацией. Во многих сборных платят премиальные не только за товарищеские матчи, но даже за вызов в национальную команду. Цифры могут быть разными, но факт остается фактом. Знаю не понаслышке. Поэтому не стоит вводить в заблуждение народ, который не в курсе ситуации, – ответил Черчесов.

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