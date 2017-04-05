Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Севилью», «Реал» в гостях у «Леганеса» и другие матчи
В 30-м туре испанской примеры «Реал Сосьедад» в гостях уступил «Атлетико» (1:0), «Барселона» примет «Севилью», а «Реал» встретится с «Леганесом».
Чемпионат Испании
30-й тур
- Дата проведения
- 5 апреля, 20.30, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.30, «Риасор»
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.30, «Эль Молиньон»
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.30, «Бутарке»
- Дата проведения
- 6 апреля, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 6 апреля, 22.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 4 апреля, 20.30, «Сан Мамес»
-
Атлетик –
Аррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Саборит, Итурраспе, Беньят (Микель Рико, 81), Сусаета, Рауль Гарсия (Сан Хосе, 73), Муниаин (Иньяки Уильямс, 62), Адурис.
-
Эспаньол –
Лопес, Санчес, Лопес Сильва, Рейес, Альварес, Мелендо (Перес, 46), Диоп, Хави Фуэго, Марк Рока (Хурадо, 46), Пьятти, Васкес (Кайседо, 75).
- Предупреждения:
- Альварес (18), Йерай Альварес (27), Лопес Сильва (37), Хави Фуэго (90).
- Дата проведения
- 4 апреля, 22.30, «Бенито Вильямарин»
- Гол:
- 0:1 – 47 Адриан.
-
Бетис –
Адан, Пиччини (Санчес, 54), Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка (Алегрия, 78), Дурмиси, Брашанац (Донк, 77), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия.
-
Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Хосе Анхель, Кастильехо, Родри Эрнандес, Дос Сантос, Сориано (Сориано, 68), Сансоне (Бакамбу, 64), Адриан (Коста, 85).
- Предупреждения:
- Брашанац (39), Руис (66), Дос Сантос (70), Дурмиси (73).
- Дата проведения
- 4 апреля, 22.30, «Висенте Кальдерон»
- Гол:
- 1:0 – 28 Филипе Луис.
-
Атлетико –
Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско, Торрес (Хименес, 82), Гризманн (Корреа, 72).
-
Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола (Элустондо, 39), Навас, Мартинес, Берчиче, Прието (Ойарсабаль, 46), Субельдия, Гранеро (Хуанми, 74), Вела, Виллиан Жозе, Каналес.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.