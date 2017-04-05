В 30-м туре испанской примеры «Реал Сосьедад» в гостях уступил «Атлетико» (1:0), примет «Севилью», а «Реал» встретится с «Леганесом».

Чемпионат Испании

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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