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    Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Севилью», «Реал» в гостях у «Леганеса» и другие матчи

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    В 30-м туре испанской примеры «Реал Сосьедад» в гостях уступил «Атлетико» (1:0), «Барселона» примет «Севилью», а «Реал» встретится с «Леганесом».

    Чемпионат Испании

    30-й тур

    Барселона – Севилья
    Дата проведения
    5 апреля, 20.30, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Депортиво – Гранада
    Дата проведения
    5 апреля, 21.30, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Спортинг Хихон – Малага
    Дата проведения
    5 апреля, 21.30, «Эль Молиньон»
    превью матча онлайн статистика
    Алавес – Осасуна
    Дата проведения
    5 апреля, 21.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Леганес – Реал Мадрид
    Дата проведения
    5 апреля, 22.30, «Бутарке»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Эйбар – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    6 апреля, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Валенсия – Сельта
    Дата проведения
    6 апреля, 22.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик – Эспаньол 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    4 апреля, 20.30, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17, пенальти Адурис, 2:0 – 37 Адурис.
    АтлетикАррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Саборит, Итурраспе, Беньят (Микель Рико, 81), Сусаета, Рауль Гарсия (Сан Хосе, 73), Муниаин (Иньяки Уильямс, 62), Адурис.
    ЭспаньолЛопес, Санчес, Лопес Сильва, Рейес, Альварес, Мелендо (Перес, 46), Диоп, Хави Фуэго, Марк Рока (Хурадо, 46), Пьятти, Васкес (Кайседо, 75).
    Предупреждения:
    Альварес (18), Йерай Альварес (27), Лопес Сильва (37), Хави Фуэго (90).
    Бетис – Вильярреал 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    4 апреля, 22.30, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 47 Адриан.
    БетисАдан, Пиччини (Санчес, 54), Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка (Алегрия, 78), Дурмиси, Брашанац (Донк, 77), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия.
    ВильярреалФернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Хосе Анхель, Кастильехо, Родри Эрнандес, Дос Сантос, Сориано (Сориано, 68), Сансоне (Бакамбу, 64), Адриан (Коста, 85).
    Предупреждения:
    Брашанац (39), Руис (66), Дос Сантос (70), Дурмиси (73).
    Атлетико – Реал Сосьедад 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    4 апреля, 22.30, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 28 Филипе Луис.
    АтлетикоОблак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско, Торрес (Хименес, 82), Гризманн (Корреа, 72).
    Реал СосьедадРульи, Одриосола (Элустондо, 39), Навас, Мартинес, Берчиче, Прието (Ойарсабаль, 46), Субельдия, Гранеро (Хуанми, 74), Вела, Виллиан Жозе, Каналес.
    Предупреждения:
    Рульи (61), Берчиче (62), Субельдия (63), Навас (68).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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