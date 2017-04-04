Корвалол от «Спартака», НХЛ не едет на Олимпиаду и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Спартак» в добавленное время вырвал победу у «Оренбурга», а «Ростов» и «Краснодар» голов не забили.

2. НХЛ объявила, что игроки лиги не сыграют на Олимпиаде-2018. В заявлении лиги говорится, что конструктивного диалога по этому вопросу так и не случилось.

3. Фанаты «Спартака» из-за взрыва в петербургском метро отказались от визуальной поддержки на игре с «Оренбургом», а оба матчи в понедельник начались с минуты молчания в память о жертвах.

4. WADA: российские спортсмены чаще остальных нарушали антидопинговые правила в 2015 году. Насчитали 176 человек.

5. Форвард «Эльденсе» рассказал о договорном матче в третьем испанском дивизионе. С «Барселоной Б» играли, между прочим

6. Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин стал первой звездой недели в НХЛ.

7. ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 млн евро.

8. Евгений Свечников забил победный буллит в дебютном матче, Радулов в 4 последних играх набрал 5 очков. Все результаты в НХЛ – здесь.

9. Евгения Медведева и Елена Радионова выступят на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио.

10. В единственном матче в НБА «Миннесота» победила «Портленд».

Цитата дня. «Все 90 минут я слушал, за сколько «Оренбург» отдался «Зениту». Как провел матч со «Спартаком» Роберт Евдокимов.