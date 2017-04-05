В Санкт-Петербурге задержан детский тренер, подозреваемый в педофилии

В Санкт-Петербурге тренер детской футбольной команды подозревается в совращении учеников.

Отец одного из юных футболистов обратился в полицию с заявлением о преступлении, которое произошло 30 марта на турбазе в Беларуси.

По его словам, 47-летний тренер именно там совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников, младшему из которых 11 лет, старшим по 12.

В настоящее время мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного четвертой частью статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).