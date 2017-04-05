Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критику в свой адрес со стороны ряда известных в фигурном катании людей.

Отметим, что многие выразили недовольство комментариями Тарасовой в трансляциях чемпионата мира на «Матч ТВ.»

«Я считаю, что это организованная травля, потому что я по телевидению говорю то, что я вижу. На мое место хотят посадить того, кто будет говорить, что в российском фигурном катании все гладко и все хорошо.

Травля инициирована Аллой Шеховцовой, нашим судьей по танцам. С Родниной они не вместе. Они с разных сторон, наверное. А может быть, и вместе», — рассказала Тарасова.

«Я польщена очередным проявлением внимания со стороны Татьяны Тарасовой, однако меня удивляет само предположение, что я имею возможность манипулировать мнением депутата Государственной думы, олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Я не очень понимаю, как я могу это все организовывать. Не являюсь поклонником ее комментаторского таланта, хотя очень уважительно отношусь к ней как к тренеру, который подарил миру фигурного катания много громких имен. У нее кипучая энергия, кипучий характер, много идей. Было бы замечательно, чтобы все эти идеи продолжали работать на фигурное катание», — отметила Шеховцова.