Виролайнен, Юрлова, Миронова и Логинов вошли в состав команды для централизованной подготовки к сезону-2017/18
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды, которая будет проходить централизованную подготовку к сезону-2017/18.
Состав сборной России
Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин.
Женщины: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина, Ольга Подчуфарова.
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