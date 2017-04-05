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    Виролайнен, Юрлова, Миронова и Логинов вошли в состав команды для централизованной подготовки к сезону-2017/18

    Теги Рикко Гросс сборная России сборная России жен СБР Антон Шипулин Екатерина Юрлова-Перхт Алексей Волков Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Дарья Виролайнен Максим Цветков Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова Ирина Старых Виктория Сливко Светлана Миронова Юрий Шопин Матвей Елисеев

    Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды, которая будет проходить централизованную подготовку к сезону-2017/18.

    Состав сборной России

    Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин.

    Женщины: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина, Ольга Подчуфарова.

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