Виролайнен, Юрлова, Миронова и Логинов вошли в состав команды для централизованной подготовки к сезону-2017/18

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды, которая будет проходить централизованную подготовку к сезону-2017/18.

Состав сборной России

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин.

Женщины: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина, Ольга Подчуфарова.