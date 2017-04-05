Генеральный директор Максим Митрофанов высказался насчет возможного сокращения премьер-лиги.

«Лично я рассмотрел бы варианты еще более кардинальных реформ развития профессионального футбола, в частности, создание системы «закрытых» лиг, где для каждой были бы четко прописаны наборы целевых показателей, необходимых для участия в них. Считаю, что такие лиги можно было бы «закрыть», то есть сделать состав команд-участниц неизменным, на срок от 5 до 10 лет. За это время клубы получили бы возможность заняться более эффективным развитием собственных инфраструктурных и футбольных подразделений, а также повышением качества работы с болельщиками.

В целом мы понимаем мотивацию руководства РФПЛ, когда оно задумывается о подобных решениях. К сожалению, уровень клубов и зачастую их подход к участию в соревнованиях премьер-лиги сводится исключительно к решению сиюминутных задач и достижению локальных спортивных результатов.

РФПЛ заинтересована и стремится к всестороннему комплексному развитию клубов и футбола в целом, к качественных сдвигам в инфраструктурном и коммерческом аспектах, развитию детских академий при клубах и системы подготовки молодых игроков. Но основная масса клубов действительно находится в сложном положении и не соответствует многим критериям. Следовательно, снижается и качество соревнований в рамках самой лиги», – поделился мыслями функционер.