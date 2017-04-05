РФПЛ будет готова перейти на лимит на легионеров «10+15» к сезону-2018/19

Президент президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига будет готова перейти на формат лимита на легионеров «10+15» к сезону-2018/19.

«До чемпионата мира лимит меняться не будет — в следующем сезоне останется текущий формат «6+5». Об этом просили и клубы. В «Стратегии» мы просили отобразить лимит «10+15». Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича (решение о введении нового лимита было принято в декабре 2014 года).

Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат «10+15», — сказал Прядкин.