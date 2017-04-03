Победы «Зенита» и ЦСКА, Тарасова против Родниной, Федерер обыграл Надаля и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Рубин», а ЦСКА победил «Крылья». Все результаты дня в РФПЛ – здесь.

2. Татьяна Тарасова заявила, что «не воспринимает» Ирину Роднину, и вообще к людям из Госдумы много вопросов.

3. Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля в финале турнира в Майами.

4. «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в главном матче тура АПЛ.

5. Рекордная сухая серия Игоря Акинфеева в чемпионате России прервалась на 764-й минуте.

6. «Барселона» разгромила «Гранаду», «Реал» победил «Алавес». Все результаты тура примеры – здесь.

7. Сергей Игнашевич побил рекорд Семака по количеству матчей в чемпионатах России.

8. Джанлуиджи Доннарумма пропустил гол после передачи от своего же защитника.

9. «Наполи» и «Ювентус» сыграли вничью в главном матче тура в серии А.

10. Российская команда Team Empire заняла 5-6 место на крупном турнире по Dota 2 и выиграла 36 тысяч долларов. Неплохо, но парни рассчитывали на большее.

11. В НБА «Кливленд» дожал «Индиану» во втором овертайме (135:130), у Леброна 41 очко. Тем временем, Уэстбрук достиг отметки в 40 трипл-даблов за сезон и приблизился к рекорду лиги. Все результаты дня.

12. В НХЛ вратарь «Бостона» Антон Худобин продолжает побеждать – в игре с «Чикаго» (3:2) он отразил 41 бросок из 43. Панарин, Тарасенко и Бурмистров забили очередные голы за свои команды. Все результаты дня.

Цитата. «Многие любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья, сидя на диване с пузом. Страна у нас такая». Дзюба ставит диагноз России