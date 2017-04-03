НХЛ. «Торонто» в гостях у «Баффало», «Флорида» примет «Монреаль», «Детройт» сыграет с «Оттавой»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 апреля, 02.00, «HSBC Arena»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 4 апреля, 02.00, «Joe Louis Arena»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 4 апреля, 02.30, «BankAtlantic Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.