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    НХЛ. «Торонто» в гостях у «Баффало», «Флорида» примет «Монреаль», «Детройт» сыграет с «Оттавой»

    Теги результаты Баффало Оттава Монреаль Торонто Флорида Детройт НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Баффало – Торонто
    Дата проведения
    4 апреля, 02.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Детройт – Оттава
    Дата проведения
    4 апреля, 02.00, «Joe Louis Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Флорида – Монреаль
    Дата проведения
    4 апреля, 02.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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