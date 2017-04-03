ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 млн евро

Сегодня состоялось заседание Комиссии РФС по работе с посредниками, на котором было вынесено решение в отношении нескольких клубов, а также подведены итоги затрат команд на услуги агентов.

К 14 клубам было решено применить санкцию в виде предупреждения в связи с непредставлением документа, подтверждающего общую сумму фактически выплаченных вознаграждений посредникам в 2016 году: «Волга» (Тверь), «Коломна», «Металлург» (Липецк), «Рязань», «Орел», «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Динамо» (Киров), «Рубин», «Оренбург», «Уфа», «Анжи», «Динамо» (Брянск), -Ижевск», «Чертаново».

Ряд клубов РФПЛ и ФНЛ сообщили о том, какие суммы выплатили посредникам в 2016 году:

1. – 250 000 рублей и 48 087 евро

2. «Томь» – 440 000 рублей

3. «Крылья Советов» – 17 000 051 рублей

4. «Шинник» – 5 020 200 рублей

5. – 38 085 412 рублей

6. «Балтика» – 1 238 769 рублей

7. – 8 793 670 рублей и 225 000 евро

8. «Амкар» – 10 806 960 рублей

9. ЦСКА – 2 200 000 евро.