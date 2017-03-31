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    Чемпионат России. «Анжи» примет «Урал»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия результаты Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа

    В 21-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» в гостях сыграет с «Уфой», «Рубин» примет «Зенит», ЦСКА – «Крылья Советов», «Спартак» встретится с «Оренбургом», а «Краснодар» – с «Ростовом».

    Чемпионат России

    21-й тур

    Анжи – Урал
    Дата проведения
    31 марта, 19.30, «Анжи-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Уфа – Локомотив
    Дата проведения
    1 апреля, 15.00, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика
    Арсенал Тула – Томь
    Дата проведения
    1 апреля, 17.30, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика
    Амкар – Терек
    Дата проведения
    2 апреля, 13.30, «стадион Звезда»
    превью матча онлайн статистика
    Рубин – Зенит
    Дата проведения
    2 апреля, 14.00, «Казань-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    ЦСКА – Крылья Советов
    Дата проведения
    2 апреля, 16.30, «ЦСКА»
    превью матча онлайн статистика
    Спартак – Оренбург
    Дата проведения
    3 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Ростов – Краснодар
    Дата проведения
    3 апреля, 19.30, «Олимп-2»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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