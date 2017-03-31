В 21-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» в гостях сыграет с «Уфой», «Рубин» примет «Зенит», ЦСКА – «Крылья Советов», встретится с «Оренбургом», а «Краснодар» – с «Ростовом».

Чемпионат России

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РФПЛ

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