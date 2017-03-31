Чемпионат России. «Анжи» примет «Урал»
В 21-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» в гостях сыграет с «Уфой», «Рубин» примет «Зенит», ЦСКА – «Крылья Советов», «Спартак» встретится с «Оренбургом», а «Краснодар» – с «Ростовом».
Чемпионат России
21-й тур
- Дата проведения
- 31 марта, 19.30, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 1 апреля, 15.00, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 1 апреля, 17.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 2 апреля, 13.30, «стадион Звезда»
- Дата проведения
- 2 апреля, 14.00, «Казань-Арена»
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.30, «ЦСКА»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.30, «Олимп-2»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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