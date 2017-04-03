Фанаты «Спартака» из-за взрыва в петербургском метро отказались от визуальной поддержки на матче с «Оренбургом»

Болельщики выступили с заявлением относительно взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Питер, держитесь. Мы с вами!

В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче (с – прим. Sports.ru) и первые 5 минут мы проведем в тишине.

Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», – говорится в заявлении фанатов в сообществе «Ультра Север».

Сегодня на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв.

По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 20 получили ранения.