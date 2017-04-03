НХЛ выступила с заявлением относительно решения не отпускать игроков лиги на Олимпиаду-2018.

«Ранее мы четко заявляли, что подавляющее большинство наших клубов категорически против срыва сезона-2017/18 ради участие игроков НХЛ в Олимпийских играх. Мы были открыты для переговоров с любой из сторон, которые имели заинтересованность в этом вопросе.

Прошло уже несколько месяцев, но никакого конструктивного диалога не произошло. Вместо этого МОК высказал мнение, что участие НХЛ в Олимпиаде в Пекине в 2022 году обуславливается нашим участием в Южной Корее в 2018 году.

Профсоюз игроков НХЛ подтвердил, что у него нет никакого интереса или намерения участвовать в дискуссиях, которые могли бы сделать участие в Олимпиаде привлекательным для клубов.

В итоге мы хотим внести ясность в череду противоречивых отчетов и ложных спекуляций и подтвердить наше намерение приступить к доработке календаря регулярного чемпионата на сезон-2017/18 без какого-либо перерыва на Олимпийские игры.

Мы считаем этот вопрос официально закрытым», – говорится в сообщении лиги.