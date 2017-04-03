Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Панарин признан первой звездой недели

    Теги рейтинги Вашингтон Чикаго Эдмонтон НХЛ Маркус Юханссон Артемий Панарин Кэм Тэлбот

    НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

    Первой звездой признан форвард «Чикаго» Артемий Панарин, набравший 6 (5+1) очков в четырех играх.

    Второй звездой стал нападающий «Вашингтона» Маркус Юханссон, который отметился 8 (1+7) баллами в четырех матчах.

    Третьей звездой назван голкипер «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,66 шайб за матч и отражая 94,6% бросков.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться