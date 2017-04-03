НХЛ. Панарин признан первой звездой недели
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой признан форвард «Чикаго» Артемий Панарин, набравший 6 (5+1) очков в четырех играх.
Второй звездой стал нападающий «Вашингтона» Маркус Юханссон, который отметился 8 (1+7) баллами в четырех матчах.
Третьей звездой назван голкипер «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,66 шайб за матч и отражая 94,6% бросков.
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