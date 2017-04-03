НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан форвард «Чикаго» Артемий Панарин, набравший 6 (5+1) очков в четырех играх.

Второй звездой стал нападающий «Вашингтона» Маркус Юханссон, который отметился 8 (1+7) баллами в четырех матчах.

Третьей звездой назван голкипер «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,66 шайб за матч и отражая 94,6% бросков.