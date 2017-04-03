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    Роберт Евдокимов: «Все 90 минут я слушал, за сколько «Оренбург» отдался «Зениту»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия болельщики Оренбург Роберт Евдокимов

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после поражения от «Спартака» (2:3) рассказал о выкриках спартаковских болельщиков с трибун.

    «Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой. Я узнал все про «Оренбург», «Зенит», Дзюбу.

    Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались «Зениту». Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за «Спартак», – сказал Евдокимов.

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