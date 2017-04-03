Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после поражения от (2:3) рассказал о выкриках спартаковских болельщиков с трибун.

«Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой. Я узнал все про , «Зенит», Дзюбу.

Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались «Зениту». Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за , – сказал Евдокимов.