Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сегодняшние матчи 21-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах взрыва в петербургском метро

    Теги Спартак Ростов Премьер-лига Россия РФС РФПЛ происшествия Оренбург Краснодар

    Пресс-служба РФПЛ опубликовала заявление относительно взрыва в метро Санкт-Петербурга.

    «3 апреля в Санкт-Петербурге произошла страшная трагедия – в результате взрыва в метрополитене погибли люди.

    Российский футбольный союз и Российская футбольная Премьер-Лига выражают самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь.

    Матчи 21-го тура чемпионата России «Спартак» – «Оренбург» и «Ростов» – «Краснодар» начнутся с минуты молчания», – говорится в заявлении РФПЛ.

    Сегодня на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв.

    По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 20 получили ранения.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться