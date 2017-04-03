Сегодняшние матчи 21-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах взрыва в петербургском метро

Пресс-служба РФПЛ опубликовала заявление относительно взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«3 апреля в Санкт-Петербурге произошла страшная трагедия – в результате взрыва в метрополитене погибли люди.

Российский футбольный союз и Российская футбольная выражают самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь.

Матчи 21-го тура чемпионата России – «Оренбург» и «Ростов» – «Краснодар» начнутся с минуты молчания», – говорится в заявлении РФПЛ.

Сегодня на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв.

По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 20 получили ранения.