Сегодняшние матчи 21-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах взрыва в петербургском метро
Пресс-служба РФПЛ опубликовала заявление относительно взрыва в метро Санкт-Петербурга.
«3 апреля в Санкт-Петербурге произошла страшная трагедия – в результате взрыва в метрополитене погибли люди.
Российский футбольный союз и Российская футбольная Премьер-Лига выражают самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь.
Матчи 21-го тура чемпионата России «Спартак» – «Оренбург» и «Ростов» – «Краснодар» начнутся с минуты молчания», – говорится в заявлении РФПЛ.
Сегодня на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв.
По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 20 получили ранения.
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