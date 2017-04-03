Медведева и Радионова выступят на командном чемпионате мира

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.

Сборная России:

Женщины: Евгения Медведева, Елена Радионова.

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда.

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев.

В командном чемпионате мира примут участие шесть сборных – России, Канады, США, Японии, Китая и Франции.