Медведева и Радионова выступят на командном чемпионате мира
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.
Сборная России:
Женщины: Евгения Медведева, Елена Радионова.
Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда.
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев.
В командном чемпионате мира примут участие шесть сборных – России, Канады, США, Японии, Китая и Франции.
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