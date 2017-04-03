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    Медведева и Радионова выступят на командном чемпионате мира

    Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев пары мужское катание женское катание Евгения Тарасова Максим Ковтун Михаил Коляда Елена Радионова Владимир Морозов Евгения Медведева командный чемпионат мира (World Team Trophy)

    Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Токио с 20 по 23 апреля. 

    Сборная России:

    Женщины: Евгения Медведева, Елена Радионова.

    Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда.

    Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

    Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев.

    В командном чемпионате мира примут участие шесть сборных – России, Канады, США, Японии, Китая и Франции.

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