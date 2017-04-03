Нападающий «Эльденсе» Шейк Саад заявил, что характер матча третьего испанского дивизиона против «Барселоны Б» (0:12) был договорным.

«Я знаю, кто эти игроки, но сейчас я не могу об этом сказать. Задействованы были четыре футболиста.

Перед игрой ко мне подошел партнер по команде и сказал: «Игра будет договорной. Ты хочешь играть?»

Они даже не потрудились спросить меня, потому что знали, какой будет ответ. Я бы ушел из команды. За полчаса до начала игры узнал, что останусь на скамейке запасных.

После игры я сел в автобус и мои товарищи по команде сказали мне: «Ты должен знать, что в раздевалке есть игроки, который сдали матч». Я вернулся в раздевалку, разразился скандал, который почти перерос в драку.

Существует человек, который говорил другим, что делать. «Барселона Б» никоим образом в этом не участвует, они ничего не сделали. Они делали то, что должны были делать на поле», – заявил Саад.

Напомним, после поражения от «Барселоны Б» «Эльденсе» снялся с чемпионата третьего дивизиона Испании.