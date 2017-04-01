Золото Медведевой, убытки «Газпром-медиа», Плющенко завершил карьеру и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Фигуристка Евгения Медведева второй год подряд выиграла золото на чемпионате мира, обновив сразу два мировых рекорда.

2. У танцоров после короткой программы лидируют олимпийские чемпионы Тесса Виртью и Скотт Моир. Наши Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – 8-е, Александра Степанова и Иван Букин – 10-е. Но за медали еще можно побороться.

3. Убыток «Газпром-медиа» в 2016 году вырос в 10 раз и составил 28,4 млрд. Это объясняют в том числе затратами на «Матч ТВ».

4. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры. Наконец-то!

5. Генподрядчик «Крестовского» завершил работы по адаптации стадиона к Кубку конфедераций и ЧМ-2018. Ну теперь-то все?

6. Форвард Патрик Элиаш завершил карьеру. «Нью-Джерси» выведет 26-й номер из обращения.

7. В НБА состоялась битва между «Оклахомой» и «Сан-Антонио». Уэстбрук сделал очередной трипл-дабл, но сильнее оказались «Сперс» – 100:95. Все результаты дня.

8. В полуфинале «Мастерса» в Майами Рафаэль Надаль обыграл Фабио Фоньини, а Роджер Федерер одолел Ника Киргиоса на трех тай-брейках. В финале нас ждет очередная битва гигантов.

9. В НХЛ Артемий Панарин сделал дубль в ворота «Коламбуса» (3:1), а Александр Бурмистров из «Аризоны» в одном матче с «Вашингтоном» (6:3) забросил больше шайб, чем за весь предыдущий сезон – две против одной. Все результаты дня.

10. В 29-м раунде Евролиги УНИКС в гостях уступил «Црвене Звезде», ЦСКА в овертайме проиграл «Панатинаикосу».

11. Номер, по которому «РЕН ТВ» звонил Дмитрию Тарасову, принадлежит сотруднику московского автосалона. А могли бы и дальше получать дельную аналитику!

Цитата дня. «Комментаторы фигурного катания должны быть профессионалами, а не просто трепачами». Ирина Роднина недовольна великой Татьяной Тарасовой.