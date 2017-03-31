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    Чемпионат мира. Медведева, Погорилая и Сотскова выступят с произвольными программами

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    Сегодня на чемпионате мира в Хельсинки женщины выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидирует россиянка Евгения Медведева.

    Чемпионат мира

    Хельсинки, Финляндия

    Женщины

    Произвольная программа

    Начало – 18.00 по московскому времени (31 марта)

    Вторая разминка

    7. Николь Райичова (Словакия)
    8. Луна Хендрикс (Бельгия)
    9. Ли Цзыцзюнь (Китай)
    10. Иветт Тот (Венгрия)
    11. Мэрайя Белл (США)
    12. Маи Михара (Япония)

    Третья разминка

    13. Чхве Да Бин (Южная Корея)
    14. Рика Хонго (Япония)
    15. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)
    16. Эшли Вагнер (США)
    17. Каролина Костнер (Италия)
    18. Вакаба Хигучи (Япония)

    Четвертая разминка

    19. Мария Сотскова (Россия)
    20. Карен Чен (США)
    21. Анна Погорилая (Россия)
    22. Евгения Медведева (Россия)
    23. Габриэль Дэйлман (Канада)
    24. Кейтлин Осмонд (Канада)

    Положение после короткой программы

    1. Евгения Медведева (Россия) – 79.01
    2. Кейтлин Осмонд (Канада) – 75.98
    3. Габриэль Дэйлман (Канада) – 72.19
    4. Анна Погорилая (Россия) – 71.52
    5. Карен Чен (США) – 69.98
    6. Мария Сотскова (Россия) – 69.76
    7. Эшли Вагнер (США) – 69.04
    8. Каролина Костнер (Италия) – 66.33
    9. Вакаба Хигучи (Япония) – 65.87
    10. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 65.48
    11. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 62.66
    12. Рика Хонго (Япония) – 62.55
    13. Мэрайя Белл (США) – 61.02
    14. Иветт Тот (Венгрия) – 61.00
    15. Маи Михара (Япония) – 59.59
    16. Ли Цзыцзюнь (Китай) – 58.28
    17. Луна Хендрикс (Бельгия) – 57.54
    18. Николь Райичова (Словакия) – 57.08

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