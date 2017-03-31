Номер, по которому «РЕН ТВ» звонил Тарасову, принадлежит сотруднику московского автосалона

Телеканал «РЕН ТВ» выяснил, что номер телефона, по которому сотрудники СМИ брали интервью у якобы полузащитника Дмитрия Тарасова, числится за одним из московских автосалонов.

Утверждается, что журналисты использовали телефон игрока из открытой базы телефонов спортсменов, которой пользуются сотрудники других СМИ России.

Редакция «РЕН ТВ» принесла извинения Дмитрию Тарасову за инцидент, который произошел ранее.

«Редакция РЕН ТВ приносит свои извинения Дмитрию Тарасову (конечно же истинному, а не тому любителю футбола, который отвечал от его имени на вопросы!), а также болельщикам ФК «Локомотив» за ситуацию, которая произошла с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тезка Тарасова решивший заявить о себе за счет известного футболиста, втянул нас в эту историю.

Но все же остается непонятным, как Лжедмитрию на протяжении долгого времени, а по нашим данным, он дурил головы сотрудникам СМИ более полугода, удавалось оставаться не пойманным за такой обман? Ведь по состоянию на 30 марта номер Лжедмитрия все еще значился в указанной выше базе как телефон футболиста Тарасова», – говорится в заявлении канала.

«РЕН ТВ» заявил, что фразу про «лузеров и лохов» в сборной России произнес Тарасов