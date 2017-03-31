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    Чемпионат мира. Танцы на льду. Степанова и Букин, Боброва и Соловьев, Виртью и Моир покажут короткие танцы

    Теги Тесса Виртью Скотт Моир Анна Каппеллини Лука Ланотте Кэйтлин Уивер Эндрю Поже чемпионат мира сборная России результаты танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Китая сборная Италии сборная Украины Поль Пуарье сборная Израиля Эван Бейтс Илья Ткаченко Александра Степанова Иван Букин сборная Турции Майя Шибутани Алекс Шибутани Мэдисон Чок Изабелла Тобиас Пайпер Гиллес Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Александра Назарова Максим Никитин Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Марко Фабри Шарлен Гиньяр Алиса Агафонова Альпер Учар Шиюэ Ван Синью Лю Лоуренс Фурнье Бодри Николай Соренсен сборная Дании сборная Польши Наталья Калишек Максим Сподырев

    Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки танцевальные дуэты выступят с короткими танцами. 

    Чемпионат мира

    Хельсинки, Финляндия

    Танцы на льду

    Короткий танец

    Начало – 11.00 по московскому времени (31 марта)

    Четвертая разминка

    16. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)
    17. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

    Пятая разминка

    18. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай)
    19. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания)
    20. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада)
    21. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
    22. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)

    Шестая разминка

    23. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
    24. Шарлин Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
    25. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)
    26. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
    27. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)

    Седьмая разминка

    28. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)
    29. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)
    30. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
    31. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
    32. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

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