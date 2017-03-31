Чемпионат мира. Танцы на льду. Степанова и Букин, Боброва и Соловьев, Виртью и Моир покажут короткие танцы
Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки танцевальные дуэты выступят с короткими танцами.
Чемпионат мира
Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду
Короткий танец
Начало – 11.00 по московскому времени (31 марта)
Четвертая разминка
16. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)
17. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
Пятая разминка
18. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай)
19. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания)
20. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада)
21. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
22. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)
Шестая разминка
23. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
24. Шарлин Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
25. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)
26. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
27. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)
Седьмая разминка
28. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)
29. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)
30. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
31. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
32. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
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