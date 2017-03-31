Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки танцевальные дуэты выступят с короткими танцами.

Чемпионат мира

Хельсинки, Финляндия

Танцы на льду

Короткий танец

Начало – 11.00 по московскому времени (31 марта)

Четвертая разминка

16. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)

17. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

Пятая разминка

18. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай)

19. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания)

20. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада)

21. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)

22. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)

Шестая разминка

23. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)

24. Шарлин Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

25. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)

26. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

27. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)

Седьмая разминка

28. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)

29. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)

30. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

31. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

32. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)