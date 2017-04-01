НБА. «Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с принципиальным соперником «Сан-Антонио». В противостоянии других фаворитов Запада «Голден Стэйт» встретится с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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