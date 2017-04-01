Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с принципиальным соперником «Сан-Антонио». В противостоянии других фаворитов Запада «Голден Стэйт» встретится с «Хьюстоном».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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