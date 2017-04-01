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    НБА. «Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с принципиальным соперником «Сан-Антонио». В противостоянии других фаворитов Запада «Голден Стэйт» встретится с «Хьюстоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Денвер
    Дата проведения
    1 апреля, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Индиана
    Дата проведения
    1 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Орландо
    Дата проведения
    1 апреля, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Кливленд – Филадельфия
    Дата проведения
    1 апреля, 02.30, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Даллас
    Дата проведения
    1 апреля, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Сан-Антонио
    Дата проведения
    1 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Детройт
    Дата проведения
    1 апреля, 03.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Сакраменто
    Дата проведения
    1 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Нью-Йорк
    Дата проведения
    1 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Вашингтон
    Дата проведения
    1 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Хьюстон
    Дата проведения
    1 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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