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    Ирина Роднина: «Комментаторы фигурного катания должны быть профессионалами, а не просто трепачами»

    Теги Максим Траньков Татьяна Тарасова Олег Васильев телевидение Ирина Роднина танцы на льду пары мужское катание женское катание

    Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение по поводу качества показа фигурного катания российским телевидением.

    «Время от времени я наблюдаю за происходящим в фигурном катании, но не могу сказать, что делаю это регулярно. К тому же «благодаря» нашему «замечательному» телевидению трансляции идут тогда, когда ему хочется, а не когда удобно телезрителям.

    При этом трансляция сопровождается кучей различных комментариев, которые мне слушать неинтересно. А без звука, без сопровождения музыки, смотреть фигурное катание очень сложно. Для меня фигурное катание – это не комментаторы, а сам процесс. Когда же комментаторы начинают заполнять все пространство, то в нем не остается места самому фигурному катанию. Мы уже его не видим и не слышим.

    Когда катаются спортсмены-профессионалы, то и комментаторы должны быть профессионалами своего дела, а не просто трепачами. В этом плане мне нравились комментарии Олега Васильева или опыт комментирования у Максима Транькова.

    А вот комментарии Тарасовой... Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает – кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому – плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки.

    Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе телекомментатора», – сказала Роднина.

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