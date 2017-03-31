НХЛ. «Рейнджерс» против «Питтсбурга», «Чикаго» – «Коламбус» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
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- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «Barclays Center»
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- Дата проведения
- 1 апреля, 03.30, «United Center»
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- Дата проведения
- 1 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
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- Дата проведения
- 1 апреля, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
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- Дата проведения
- 1 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
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- Дата проведения
- 1 апреля, 05.00, «Gila River Arena»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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