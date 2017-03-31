Евролига. УНИКС в гостях уступил «Црвене Звезде», ЦСКА встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи
В пятницу, 31 марта, в рамках 29-го раунда регулярного чемпионата Евролиги два российских клуба проведут выездные матчи. Казанский УНИКС уступил сербской «Црвене Звезде», которая продолжает борьбу за плей-офф. Московский ЦСКА сразится с греческим «Панатинаикосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 марта, 20.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Пангос (16), Янкунас (12 + 8 подборов), Милакнис (10), Явтокас (8), Вестерманн (2 + 7 передач) – старт; Лекавичюс (15 + 7 передач), Мотум (11), Улановас (4), Лима (4), Сейбутис (2).
- Дата проведения
- 31 марта, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
- Галатасарай
- Гюлер (12 + 9 передач), Дэй (11), Мицов (8), Плайсс (7), Шилб (6) – старт; Диблер (14), Тайус (14 + 8 подборов), Коркмаз (3), Прелджич (3), Кексал (2), Фитипальдо (0), Арар (0).
- Дата проведения
- 31 марта, 20.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
- Црвена Звезда
- Дженкинс (10 + 5 перехватов), Кузмич (5), Дангубич (3), Митрович (3), Лазич (0) – старт; Бьелица (19), Гудурич (18), Симонович (13), Уолтерс (12 + 6 передач), Добрич (0).
- Дата проведения
- 31 марта, 21.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 31 марта, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Реал Испания – 21-7, ЦСКА Россия – 21-7, Олимпиакос Греция – 19-10, Фенербахче Турция – 17-11, Панатинаикос Греция – 17-11, Анадолу Эфес Турция – 17-12, Баскония Испания – 17-12, Црвена Звезда Сербия – 16-13, Дарушафака Турция – 15-14, Жальгирис Литва – 13-16, Барселона Испания – 12-17, Галатасарай Турция – 10-19, Бамберг Германия – 10-19, Маккаби FOX Израиль – 10-19, ЕА7 Милан Италия – 8-21, УНИКС Россия – 7-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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