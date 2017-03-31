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    Евролига. УНИКС в гостях уступил «Црвене Звезде», ЦСКА встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА УНИКС Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Панатинаикос Баскония Црвена Звезда Реал ЕА7 Милан Галатасарай

    В пятницу, 31 марта, в рамках 29-го раунда регулярного чемпионата Евролиги два российских клуба проведут выездные матчи. Казанский УНИКС уступил сербской «Црвене Звезде», которая продолжает борьбу за плей-офф. Московский ЦСКА сразится с греческим «Панатинаикосом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    Жальгирис Литва  –  ЕА7 Милан Италия 84:88 (27:18, 14:21, 22:24, 21:25)
    Дата проведения
    31 марта, 20.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Пангос (16), Янкунас (12 + 8 подборов), Милакнис (10), Явтокас (8), Вестерманн (2 + 7 передач) – старт; Лекавичюс (15 + 7 передач), Мотум (11), Улановас (4), Лима (4), Сейбутис (2).
    ЕА7 Милан
    Чинчарини (17), Абасс (13), Мачван (7), Радулица (6), Сэндерс (0) – старт; Маклин (17), Хикман (16), Пасколо (12).

     

    Галатасарай Турция  –  Баскония Испания 80:103 (21:27, 23:33, 22:20, 14:23)
    Дата проведения
    31 марта, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
    Онлайн матча
    Галатасарай
    Гюлер (12 + 9 передач), Дэй (11), Мицов (8), Плайсс (7), Шилб (6) – старт; Диблер (14), Тайус (14 + 8 подборов), Коркмаз (3), Прелджич (3), Кексал (2), Фитипальдо (0), Арар (0).
    Баскония
    Фойгтманн (15), Ларкин (11 + 7 передач), Ханга (11 + 7 передач), Бадингер (9 + 7 подборов), Шенгелия (0) – старт; Тилли (20), Диоп (18), Бобуа (8), Лус (6), Блажич (3), Лапровиттола (2), Седекерскис (0).

     

    Црвена Звезда Сербия  –  УНИКС Россия 83:65 (10:14, 30:17, 17:18, 26:16)
    Дата проведения
    31 марта, 20.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
    Онлайн матча
    Црвена Звезда
    Дженкинс (10 + 5 перехватов), Кузмич (5), Дангубич (3), Митрович (3), Лазич (0) – старт; Бьелица (19), Гудурич (18), Симонович (13), Уолтерс (12 + 6 передач), Добрич (0).
    УНИКС
    Лэнгфорд (16), Колом (11 + 6 передач + 5 потерь), Параховский (8), Банич (6), Панин (3) – старт; Кларк (7), Антипов (5), Уильямс (4), Анджушич (3), Клименко (2), Понкрашов (0).

     

    Панатинаикос Греция  –  ЦСКА Москва Россия 71:70 (4 четверть)
    Дата проведения
    31 марта, 21.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча

     

    Реал Мадрид Испания  –  Фенербахче Турция 53:46 (4 четверть)
    Дата проведения
    31 марта, 22.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: Реал Испания – 21-7, ЦСКА Россия – 21-7, Олимпиакос Греция – 19-10, Фенербахче Турция – 17-11, Панатинаикос Греция – 17-11, Анадолу Эфес Турция – 17-12, Баскония Испания – 17-12, Црвена Звезда Сербия – 16-13, Дарушафака Турция – 15-14, Жальгирис Литва – 13-16, Барселона Испания – 12-17, Галатасарай Турция – 10-19, Бамберг Германия – 10-19, Маккаби FOX Израиль – 10-19, ЕА7 Милан Италия – 8-21, УНИКС Россия – 7-22.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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