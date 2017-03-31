В пятницу, 31 марта, в рамках 29-го раунда регулярного чемпионата Евролиги два российских клуба проведут выездные матчи. Казанский УНИКС уступил сербской «Црвене Звезде», которая продолжает борьбу за плей-офф. Московский ЦСКА сразится с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 21-7, ЦСКА Россия – 21-7, Олимпиакос Греция – 19-10, Фенербахче Турция – 17-11, Панатинаикос Греция – 17-11, Анадолу Эфес Турция – 17-12, Баскония Испания – 17-12, Црвена Звезда Сербия – 16-13, Дарушафака Турция – 15-14, Жальгирис Литва – 13-16, Барселона Испания – 12-17, Галатасарай Турция – 10-19, Бамберг Германия – 10-19, Маккаби FOX Израиль – 10-19, ЕА7 Милан Италия – 8-21, УНИКС Россия – 7-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.