Медведева обновила два мировые рекорда – по итоговым баллам и в произвольной программе

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по баллам в произвольной программе и сумме за два вида.

На чемпионате мира в Хельсинки за произвольную программу спортсменка получила оценку 154,40 балла, а в сумме за две программы – 233,41.

Прошлый мировой рекорд был установлен Медведевой на чемпионате Европы-2017 (150,79). Таким образом, спортсменка обновила свое же достижение почти на 4 балла.

Рекорд по сумме за две программы также принадлежал россиянке и был установлен на том же турнире (229,71).