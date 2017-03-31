Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Медведева обновила два мировые рекорда – по итоговым баллам и в произвольной программе

    Теги чемпионат мира сборная России рекорды женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по баллам в произвольной программе и сумме за два вида.

    На чемпионате мира в Хельсинки за произвольную программу спортсменка получила оценку 154,40 балла, а в сумме за две программы – 233,41.

    Прошлый мировой рекорд был установлен Медведевой на чемпионате Европы-2017 (150,79). Таким образом, спортсменка обновила свое же достижение почти на 4 балла.

    Рекорд по сумме за две программы также принадлежал россиянке и был установлен на том же турнире (229,71).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться