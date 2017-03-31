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    НХЛ. Элиаш завершил карьеру, «Нью-Джерси» выведет 26-й номер из обращения

    Теги Нью-Джерси Патрик Элиаш сборная Чехии НХЛ

    Форвард Патрик Элиаш объявил о завершении карьеры.

    Нападающий по окончании прошлого сезона стал неограниченно свободным агентом. Хронические проблемы с коленом не дали чеху возможности играть дальше. В апреле ему исполнится 41 год.

    В НХЛ нападающий выступал только за «Нью-Джерси». Он провел 20 сезонов, отыграв 1240 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 1025 (408+617) очков. Хоккеист является рекордсменом «Нью-Джерси» по количеству очков, голов и результативных передач.

    Нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли. За карьеру он провел 162 матча и набрал 125 (45+80) очков в плей-офф. Хоккеист является рекордсменом «Нью-Джерси» по количеству очков, голов и результативных передач в играх Кубка Стэнли.

    В 2006 году нападающий стал бронзовым призером олимпийского турнира в составе сборной Чехии.

    «Нью-Джерси» проведет ряд мероприятий по случаю завершения карьеры хоккеиста. На следующей неделе чех примет участие в разминке перед матчем с «Айлендерс». «Нью-Джерси» планирует в следующем сезоне вывести из обращения 26-й номер, под которым играл нападающий.

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