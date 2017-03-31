Россия – во 2-м дивизионе Лиги Наций, «Магнитка» – в финале Кубка Гагарина и другие важные новости дня

1. В новом турнире УЕФА – Лиге Наций – Россия оказалась во втором дивизионе с Украиной, Швецией и еще 9 сборными.

2. «Магнитка», как и СКА, всухую выиграла полуфинальную серию Кубка Гагарина, «Ак Барс» зацепиться не смог. Скорее всего, в Казань переедет бывший тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

3. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяла «бронзу» на чемпионате мира. Мужчины после короткой программы – на 7-м и 10-м местах.

4. Кажется, на футбольном ЧМ-2026 из 48 сборных только 16 будут представлять Европу.

5. Биатлонистки в один голос хвалят тренера Норицына. В комментариях недовольны и подозревают фейк.

6. И еще о фейках: Daily Mail опубликовал видео драки фанатов якобы после матча «Спартак» – «Локомотив». Только с погодой что-то не то.

7. Федерер и Надаль вышли в полуфинал турнира в Майами. Оба вернутся в топ-5 рейтинга АТР.

8. В НХЛ было сыграно 9 матчей. Ярче всех из россиян себя проявил Александр Радулов, набравший 2 (0+2) очка в игре с «Флоридой» (6:2).

9. Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс набрал 28 597-е очко за карьеру, обошел Шакила О’Нила и занял 7-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. У разыгрывающего «Миннесоты» Рикки Рубио достижение попроще – личный рекорд результативности в одном матче – 33 очка.

10. Продолжение дикой истории с нападением бойца ММА на порнозвезду – теперь, перед вероятным пожизненным заключением, он извинился.

11. Президент Украины Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами «Райо» кампанией в духе гибридной войны России против Украины. Окей.

Заступник дня: «Поговорю с Инфантино о дисквалификации Месси. 4 матча – это ужасно». Марадона не хочет видеть сборную Аргентины без Месси.