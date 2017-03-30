Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона высказался о дисквалификации форварда на 4 матча отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Наказание Месси чрезмерное. В Американском футболе говорят руками. То, что произошло между Месси и лайнсменом, было замечено.

Отсутствие Месси было ключевым фактором в матче против Боливии (0:2). Это как убрать Роналду из сборной Португалии.

Меня обижают слова о том, что я повлиял на дисквалификацию Лионеля на четыре матча. Видит бог, я ничего не знал. Я начал свое расследование. Все началось в КОНМЕБОЛ ( ).

Собираюсь поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино, потому что это ужасно.

Я неоднократно звонил Месси, чтобы поговорить, но ответа не получил. Лео отличный парень, который ни на что не жалуется, тренируется. Он как плюшевый медведь со своими партнерами», – цитирует Марадону Goal.com со ссылкой на La Oral Deportiva.

29-летний форвард «Барселоны» во время игры с Чили (1:0) оскорбил ассистента главного судьи. Кроме дисквалификации, Месси оштрафован на 9350 евро.