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    Диего Марадона: «Поговорю с Инфантино о дисквалификации Месси. 4 матча – это ужасно»

    Теги Барселона Лионель Месси сборная Аргентины дисквалификации ФИФА Диего Марадона Джанни Инфантино Конфедерация футбола Южной Америки

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона высказался о дисквалификации форварда Лионеля Месси на 4 матча отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Наказание Месси чрезмерное. В Американском футболе говорят руками. То, что произошло между Месси и лайнсменом, было замечено.

    Отсутствие Месси было ключевым фактором в матче против Боливии (0:2). Это как убрать Роналду из сборной Португалии.

    Меня обижают слова о том, что я повлиял на дисквалификацию Лионеля на четыре матча. Видит бог, я ничего не знал. Я начал свое расследование. Все началось в КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки).

    Собираюсь поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино, потому что это ужасно.

    Я неоднократно звонил Месси, чтобы поговорить, но ответа не получил. Лео отличный парень, который ни на что не жалуется, тренируется. Он как плюшевый медведь со своими партнерами», – цитирует Марадону Goal.com со ссылкой на La Oral Deportiva.

    29-летний форвард «Барселоны» во время игры с Чили (1:0) оскорбил ассистента главного судьи. Кроме дисквалификации, Месси оштрафован на 9350 евро.

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