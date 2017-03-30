Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

Чемпионат мира

Хельсинки, Финляндия

Пары

Произвольная программа

Начало – 18.55 по московскому времени

Первая разминка

1. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (Северная Корея)

2. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)

3. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)

4. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)

Вторая разминка

5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

7. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)

8. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)

Третья разминка

9. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

10. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)

11. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

12. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада)

Четвертая разминка

13. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

14. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)

15. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)

16. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

Положение после короткой программы

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 81,23

2. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 79,84

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 79,37

4. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) – 75,23

5. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 74,26

6. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада) – 73,14

7. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 72,67

8. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 72,13

9. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 71,04

10. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 70,10

11. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 70,08

12. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада) – 66,31

13. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 65,69

14. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (Северная Корея)

15. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия) – 63,36

16. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 62,03