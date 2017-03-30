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    Чемпионат мира. Пары. Суй и Хань, Тарасова и Морозов, Забияко и Энберт, Столбова и Климов выйдут на лед с произвольными программами

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    Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

    Чемпионат мира

    Хельсинки, Финляндия

    Пары

    Произвольная программа

    Начало – 18.55 по московскому времени

    Первая разминка

    1. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (Северная Корея)
    2. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)
    3. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
    4. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)

    Вторая разминка

    5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
    6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
    7. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)
    8. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)

    Третья разминка

    9. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
    10. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
    11. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
    12. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада)

    Четвертая разминка

    13. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
    14. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)
    15. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
    16. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

    Положение после короткой программы

    1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 81,23
    2. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 79,84
    3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 79,37
    4. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) – 75,23
    5. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 74,26
    6. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада) – 73,14
    7. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 72,67
    8. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 72,13
    9. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 71,04
    10. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 70,10
    11. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 70,08
    12. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада) – 66,31
    13. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 65,69
    14. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (Северная Корея)
    15. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия) – 63,36
    16. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 62,03

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