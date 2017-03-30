Чемпионат мира. Пары. Суй и Хань, Тарасова и Морозов, Забияко и Энберт, Столбова и Климов выйдут на лед с произвольными программами
Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань.
Чемпионат мира
Хельсинки, Финляндия
Пары
Произвольная программа
Начало – 18.55 по московскому времени
Первая разминка
1. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (Северная Корея)
2. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)
3. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
4. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)
Вторая разминка
5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
7. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)
8. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)
Третья разминка
9. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
10. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
11. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
12. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада)
Четвертая разминка
13. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
14. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)
15. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
16. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
Положение после короткой программы
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 81,23
2. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 79,84
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 79,37
4. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) – 75,23
5. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 74,26
6. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада) – 73,14
7. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 72,67
8. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 72,13
9. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 71,04
10. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 70,10
11. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 70,08
12. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада) – 66,31
13. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 65,69
14. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (Северная Корея)
15. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия) – 63,36
16. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 62,03
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