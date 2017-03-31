Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, забив штрафной бросок в четвертой четверти матча с «Чикаго» (93:99), набрал свое 28 597-е очко за карьеру. Таким образом Джеймс обошел Шакила О’Нила и вышел на 7-е место в списке самых результативных игроков в истории лиги, информирует The Score.

Джеймс завершил встречу с 28 599 очками за карьеру. Шестое место занимает действующий игрок «Далласа» Дирк Новицки (30 181).