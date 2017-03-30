Чемпионат мира. Коляда, Ковтун, Чен, Ханю, Чан и Фернандес выступят с короткими программами
Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки мужчины выступят с короткими программами.
Чемпионат мира
Хельсинки, Финляндия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 12.30 по московскому времени.
Старт-лист
1-я разминка
6. Кевин Рейнолдс (Канада)
2-я разминка
7. Александ Майоров (Швеция)
8. Морис Квителашвили (Грузия)
4-я разминка
19. Денис Васильев (Латвия)
20. Йорик Хендрикс (Бельгия)
21. Маттео Риццо (Италия)
22. Кейдзи Танака (Япония)
23. Шафик Бессеге (Франция)
24. Миша Ге (Узбекистан)
5-я разминка
25. Михаил Коляда (Россия)
26. Цзинь Боян (Китай)
27. Денис Тен (Казахстан)
28. Нэтан Чен (США)
29. Алексей Быченко (Израиль)
30. Михал Бржезина (Чехия)
6-я разминка
31. Юдзуру Ханю (Япония)
32. Шома Уно (Япония)
33. Максим Ковтун (Россия)
34. Хавьер Фернандес (Испания)
35. Патрик Чан (Канада)
36. Джейсон Браун (США)
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