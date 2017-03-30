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    Чемпионат мира. Коляда, Ковтун, Чен, Ханю, Чан и Фернандес выступят с короткими программами

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    Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки мужчины выступят с короткими программами.

    Чемпионат мира

    Хельсинки, Финляндия

    Мужчины

    Короткая программа

    Начало – 12.30 по московскому времени.

    Старт-лист

    1-я разминка

    6. Кевин Рейнолдс (Канада)

    2-я разминка

    7. Александ Майоров (Швеция)
    8. Морис Квителашвили (Грузия)

    4-я разминка

    19. Денис Васильев (Латвия)
    20. Йорик Хендрикс (Бельгия)
    21. Маттео Риццо (Италия)
    22. Кейдзи Танака (Япония)
    23. Шафик Бессеге (Франция)
    24. Миша Ге (Узбекистан)

    5-я разминка

    25. Михаил Коляда (Россия)
    26. Цзинь Боян (Китай)
    27. Денис Тен (Казахстан)
    28. Нэтан Чен (США)
    29. Алексей Быченко (Израиль)
    30. Михал Бржезина (Чехия)

    6-я разминка

    31. Юдзуру Ханю (Япония)
    32. Шома Уно (Япония)
    33. Максим Ковтун (Россия)
    34. Хавьер Фернандес (Испания)
    35. Патрик Чан (Канада)
    36. Джейсон Браун (США)

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