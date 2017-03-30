Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки мужчины выступят с короткими программами.

Чемпионат мира

Хельсинки, Финляндия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12.30 по московскому времени.

Старт-лист

1-я разминка

6. Кевин Рейнолдс (Канада)

2-я разминка

7. Александ Майоров (Швеция)

8. Морис Квителашвили (Грузия)

4-я разминка

19. Денис Васильев (Латвия)

20. Йорик Хендрикс (Бельгия)

21. Маттео Риццо (Италия)

22. Кейдзи Танака (Япония)

23. Шафик Бессеге (Франция)

24. Миша Ге (Узбекистан)

5-я разминка

25. Михаил Коляда (Россия)

26. Цзинь Боян (Китай)

27. Денис Тен (Казахстан)

28. Нэтан Чен (США)

29. Алексей Быченко (Израиль)

30. Михал Бржезина (Чехия)

6-я разминка

31. Юдзуру Ханю (Япония)

32. Шома Уно (Япония)

33. Максим Ковтун (Россия)

34. Хавьер Фернандес (Испания)

35. Патрик Чан (Канада)

36. Джейсон Браун (США)