Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    УЕФА представил формат Лиги наций, Россия пока в дивизионе B с Украиной и еще 10 сборными

    Теги сборная Украины сборная Португалии сборная Голландии сборная Англии сборная Германии сборная Чехии сборная Франции сборная Италии сборная Испании сборная Бельгии сборная Турции сборная Австрии УЕФА сборная России сборная Эстонии сборная Польши сборная Словакии сборная Болгарии сборная Сербии сборная Финляндии сборная Норвегии сборная Дании сборная Хорватии сборная Словении сборная Венгрии сборная Греции сборная Андорры сборная Израиля сборная Грузии сборная Румынии сборная Албании сборная Молдовы сборная Кипра сборная Боснии и Герцеговины сборная Фарерских островов сборная Латвии сборная Литвы сборная Армении сборная Ирландии сборная Казахстана сборная Македонии сборная Уэльса сборная Черногории сборная Беларуси сборная Северной Ирландии сборная Исландии сборная Лихтенштейна сборная Швеции сборная Шотландии сборная Азербайджана сборная Швейцарии сборная Люксембурга сборная Сан-Марино сборная Мальты сборная Косово квалификация ЧМ-2018 сборная Гибралтара Лига наций

    Пресс-служба УЕФА опубликовала предварительный состав групп на групповом этапе Лиги наций, которая стартует в сентябре 2018 года.

    В рамках турнира 55 сборных будут разбиты на четыре дивизиона – A, B, C и D – в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец отборочного турнира к ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года).

    В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих – в лигу B, следующие 15 – в лигу C, а еще 16 – в лигу D.

    В Лиге наций будет действовать принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд будет определять состав корзин для жеребьевки последующих европейских отборочных турниров.

    Последний промежуточный рейтинг УЕФА для национальных сборных был составлен 26 марта 2017 года по завершении осенней программы отборочных матчей к ЧМ-2018. На основе этого рейтинга определен предварительный состав дивизионов и групп.

    Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина;

    Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия;

    Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения;

    Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

    Победитель определится в финальном турнире из четырех команд в июне 2019 года.

    Формат Лиги Наций

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться